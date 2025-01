Ilrestodelcarlino.it - Piazza XX Settembre a Bologna, ecco gli eventi per liberarla da spaccio e degrado

, 14 gennaio 2025 - Un nuovo progetto per far rivivereXXda, grazie alla forza dell'agire insieme e in sinergia. Partirà venerdì 24 gennaio XXLLibera, programmazione di attività eddi Confcommercio Ascom, che cercherà di donare un volto nuovo al reticolato di Porta Galliera e del suo giardinetto, sede quotidiana di vendita e consuma di droga e di violenza. La manifestazione sarà continuativa e durerà per sei mesi: a partire dal prossimo venerdì, infatti, tutti i giorni dalle 9 alle 23, si susseguiranno offerte, incontri e appuntamenti culturali, sportivi, educativi, commerciali e gastronomici. Riqualificazione e valorizzazione dell'area sono alcuni degli obiettivi primari. Per farlo, sarà presente nel giardino dellauna giostra per bambini e un piccolo punto di ristoro per visitatori e cittadini.