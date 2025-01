Iodonna.it - Nostalgia dell'estate? Dall'Australia alla Grecia, in attesa della bella stagione, potete iniziare a prendere appunti

Leggi su Iodonna.it

Immaginate una spiaggia dove il tempo sembra fermarsi: sabbia candida, acque cristalline e una natura di bellezza primordiale. Ora aprite gli occhi e scoprite la classificae 10 spiagge più belle del mondo per il 2025, stilata da Lonely Planet nella sua guida Best in Travel. Questa selezione non premia solo la bellezza, ma anche l’esperienza unica che ogni destinazione offre, mettendo i viaggiatori in contatto profondo con la natura.e sabbie bianchene alle coste vulcaniche greche, ecco le mete imperdibili. Le spiagge più belle del mondo secondo Lonely Planet guarda le foto Il podioe spiagge:e Seychelles dominano la scenaAl primo posto si erge maestosa Whitehaven Beach, nel Queensland,