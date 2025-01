Terzotemponapoli.com - Napoli, quando Kvara…E i consigli di Behrami

Il mercato del: ne ha parlato a Dazn, nel corso della trasmissione ‘Step on Football’, l’ex centrocampista Valon. Di seguito le sue dichiarazioni. “Accordo verbale tra Psg esu Kvara, 70 milioni più bonus? Il fatto che incassi così tanto è un bene ma a gennaio, se devi reinvestirli da un lato è negativo perchè sanno che hai incassato così tanto, perciò ti chiedono altrettanto”.I sostituti di Kvara? I ‘’ diSecondo me si deve approfittare della situazione del Manchester United che ha tanti giocatori in rosa, che qualcuno deve vendere, infatti c’è l’uscita di Rashford e Garnacho può essere una grande occasione, perchè se aspetti giugno, per Garnacho è troppo tardi. Dove lo metti in campo? C’era già questo problema con Neres, ci sono 18 partite, poi inizia l’ipotetica Champions.