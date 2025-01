Lettera43.it - Morto il giornalista ed ex parlamentare Furio Colombo, aveva 94 anni

a 94il. Inviato Rai e corrispondente dagli Stati Uniti per il quotidiano La Stampa, è stato direttore de l’Unità dal 2001 al 2005. Successivamente nel 2009 è stato tra i fondatori del il Fatto Quotidiano dovescritto come editorialista fino al 2022, quando a causa di dissapori dopo l’invasione russa dell’Ucraina decide di lasciare la testata. Negli ultimicollaborato con la Repubblica. «Nella mattinata di oggi è deceduto all’età di 94, assistito dalla moglie Alice e dalla figlia Daria», spiega una nota della famiglia. I funerali si svolgeranno al Cimitero Acattolico di Roma domani mercoledì 15 gennaio alle ore 15.nel 1995 (Getty Images).Era stato ancheper tre legislature tra il 1996 e il 2013era stato anche, per tre legislature.