Lutto alla Normale, è morto il professor Gabriele Lolli

Pisa, 14 gennaio 2025 - È venuto a mancare ieri a Torino, a 82 anni,, matematico e logico italiano, dal 2008 al 2014e ordinario presso la Classe di Lettere e Filosofia della ScuolaSuperiore, in cui ha concluso la propria carriera accademica. Nato a Camagna, in provincia di Alessandria, il 31 dicembre 1942, ilè stato un punto di riferimento per generazioni di logici, storici della logica e studiosi di filosofia della matematica. Autore di numerose pubblicazioni che spaziano dstoria della logicafilosofia della matematica, fino ai rapporti tra matematica e letteratura, il suo lavoro ha saputo presentare la dimensione culturale della logica anche a un pubblico più ampio, rendendo accessibile il valore universale di questa disciplina.