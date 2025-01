Oasport.it - LIVE Cobolli-Etcheverry 7-6, 3-6, 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: equilibrio nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3. Altra gran prima e permane l’nelset.40-0 Profonda la seconda dell’argentino.30-0 Vince uno scambio prolungato l’argentino.15-0 Buon servizio per.3-2. Gran dritto e Flavio resta avanti nel.40-15 Ben lavorata la seconda palla.30-15 Sparacchia via con il dritto.15-15 Arriva l’ace al centro, il sesto per.0-15 Brutto errore di dritto per Flavio.2-2 Ace (11°). A zero l’argentino.40-0 Ace (10°).30-0 Non risponde di dritto Flavio.15-0 Con il dritto torna a spingere e a fare punto l’argentino.2-1 Prima vincente, un ringraziamento speciale ad.40-15 Sbaglia di dritto.40-0 Niente, lo sappiamo,è così. Può essere scoraggiante perché possono passare ore tra un errore e un altro.