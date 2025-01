Ilfattoquotidiano.it - Le lacrime di Re Felipe e Letizia per la partenza della principessa Leonor: “Il mare è un insegnamento infinito”

Ladi Spagna, erede al trono, è salpata per un viaggio di formazione di sei mesi a bordonave scuolaMarina spagnola Juan Sebastian de Elcano, ripercorrendo le orme del padre, reVI, e del nonno, il re emerito Juan Carlos. Un momento toccante che ha visto ree la reginavisibilmente commossi nel salutare la figlia, partita sabato da Cadice per un giro del mondo che la terrà lontana da casa per molti mesi.Ladisegna una tappa fondamentale nel suo percorso di formazione come futura regina di Spagna. La, che ha già frequentato l’Academia General Militar de Zaragoza e la Escuela Naval Militar de Marín, si imbarcherà per un viaggio che ricalca quello compiuto dal padre nel 1987 e dal nonno Juan Carlos nel 1958. La Juan Sebastian de Elcano, un veliero storico, diventerà la sua casa e la sua aula, dove riceverà l’addestramento riservato ai guardiamarina, acquisendo esperienza pratica in navigazione, astronomia, meteorologia e altre discipline nautiche, come spiega la radio televisione spagnola Rtve.