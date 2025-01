Amica.it - L’accessorio più cool dell’inverno è anche il più funzionale. Parola di Katie Holmes

Il cappello di lana è l’accessorio invernale a cui è impossibile resistere. Per abbinarlo al meglio a cappotti e capispalla, i look street style disono da sempre fonte inesauribile di stile.Il 12 gennaio ha indossato il beanie con camicia a quadri oversize, felpa, jeans larghi stonewash e sneaker Autry Medalist. Invece, solo 24 ore prima, l’attrice ha sfoggiato un look adatto per una passeggiata in città con pantaloni chiari, maglione girocollo, cappotto e accessori. Per chi desidera outfit caldi e comodi, il look da copiare aè quello del 10 gennaio dove il cappotto in shearling di Kuzyk si sposa bene con pullover, jeans chiari, cappello di lana, sneaker e borsa over. Nel video di Amica.it, si scoprono altre mise dell’attrice con protagonista il cappello di lana.