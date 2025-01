Quotidiano.net - Labbra voluminose, come usare il lip plumper per una bocca da star

Leggi su Quotidiano.net

Ottenerepiene e luminose è un obiettivo facilmente raggiungibile combinando prodotti skincare di qualità con rossetti o lip balm dall’effetto volumizzante. Se da un lato i trattamenti skincare contribuiscono a ridurre le rughe e a creare un film che enfatizza il volume, dall’altro i prodotti make-up regalano un effetto 3D e luminoso. In particolare, negli ultimi anni, complice la popolarità ottenuta sui social, è diventato sempre più richiesto il lip, una soluzione versatile e innovativa per chi desiderapiùe luminose.daCantanti, attrici, imprenditrici digitali e influencer famose sono sempre alla ricerca di prodotti che non solo rispondano alle loro esigenze di bellezza, ma che si adattino perfettamente ai loro look, in un mix di idratazione e volume funzionale a dare alledall’aspetto sano e seducente.