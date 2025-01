Ilrestodelcarlino.it - La Vigor resta a secco. Ma c’è una reazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il calcio non è una scienza esatta" con queste parole mister Mauro Antonioli aveva presentato, non più tardi di qualche ora fa, la trasferta dellaad Avezzano, in occasione del suo debutto sulla panchina rossoblu. Tra i tanti finali che si potevano immaginare, il nuovo allenatore dellamai si sarebbe sognato di capitolare in pieno recupero a causa di un autogol del proprio centrale difensivo. Invece, proprio perché il calcio non è una scienza esatta, la squadra di Senigallia torna dolorosamente dall’Abruzzo a bocca asciutta. Laha disputato un’ottima gara, stavolta nessun inizio horror ha condizionato la partita dei senigalliesi, eppure una leggerezza nei minuti finali costa carissimo a Pesaresi e compagni che non possono far altro che alzare bandiera bianca. Nessuna colpa può essere imputata a Mauro Antonioli che, subentrato a metà della scorsa settimana al dimissionario Aldo Clementi, ha fatto tutto ciò che era umanamente possibile per cambiare il trend.