Kvara PSG – Accordo chiuso, c'è l'annuncio di Romano: svelato quando ci saranno le visite

Ultimissime calciomercato Napoli – Arriva l’ultim’ora da parte dell’esperto di calciomercato Fabrizio: c’è l'”Here we go” sull’affare tra il Paris Saint Germain e il Napoli.Adesso sembra essere definitivo: Khvichatskhelia saluta il Napoli per accasarsi al Paris Saint Germain. Nelle ultime ore c’erano già stati colloqui sostanziali tra le parti, infiammando così le ultimissime ore di calciomercato in casa Napoli, e non solo. Tale, infatti, è destinato a dare uno scossone importante al mercato di gennaio per gli azzurri, che sono già a caccia del suo sostituto (clicca qui per le ultime novità).Arriva l’ultim’ora da parte dell’autorevole esperto di calciomercato Fabrizio, che ha lanciato il suo famoso “Here we go” per spiegare l’ormaitra i due club.