Metropolitanmagazine.it - Kate Middleton, arriva l’annuncio della Principessa sulla malattia: ”Il cancro è in remissione”

Laha annunciato di essere indal. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo;è stato affidato ai social dopo una visita all’ospedale di Londra dove, negli scorsi mesi, ladel Galles si è sottoposta a chemioterapia.: ”in””Ilè in”:. La moglie del Principe William ha aggiornato sul suo stato di salute affidandosi ai social, dopo esser stata in visita al Royal Marsden di Chelsea, Londra; lo stesso ospedale in cui nei mesi scorsi si è sottoposta alla chemioterapia contro il tumore.“È un sollievo essere ora indal“, ha detto la, e in seguito ha anche aggiunto:“Volevo cogliere l’occasione per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso cura di me così bene durante l’anno appena trascorso.