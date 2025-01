Panorama.it - Hackerare il tempo è possibile?

Questa settimana l’amico Lorenzo mi faceva presente il rischio di un attacco cyber all’orologio atomico di Francoforte come premessa di una catastrofe globale. Ho trovato la questione interessante e mi sono fatto la domanda che è diventata il titolo di questo articolo. Suppongo che a questo punto siate curiosi e magari anche un po’ preoccupati di sapere la risposta, e fate bene perché effettivamente è. Andiamo con ordine. Nel nostro fantastico mondo digitale, per sincronizzare i sistemi esistono due protocolli: il Network Time Protocol (NTP) e il Precision Time Protocol (PTP). Questi set di regole presentano entrambi delle vulnerabilità che potrebbero consentire la manipolazione del. La descrizione tecnica di come siaeseguire questi attacchi non è proprio semplice; tuttavia, vi posso dire che nel 2014 è stata scoperta una vulnerabilità nel protocollo NTP che consentiva a un attaccante di prendere il controllo completo del sistema e, per esempio, interrompere i servizi di sincronizzazione e installare malware.