Furto sacrilego alla Migliarina. Ritrovati gli oggetti rubati in chiesa. Erano in strada dentro a un sacco

Quel sacchetto abbandonato sul ciglio dellalungo via dell’Oleificio, alle porte del quartiere Varignano, ha attirato l’attenzione dei Carabinieri. Così i militari si sono avvicinati, l’hanno aperto ehanno ritrovato parte del bottino provento delavvenuto per l’antivigilia di Natale delladi Santa Maria Assunta. Colpo che ha scosso profondamente la comunità parrocchiale, allungando l’ombra dei riti satanici e delle messe nere. Ombra che,luce del ritrovamento, sembra ora dissolversi. Era domenica pomeriggio, 22 dicembre. Fuori pioveva, i campetti dell’oratoriodeserti, e in giro non c’era quasi nessuno. Intorno alle 15.30 il parroco della, don Daniele Ricci, dsua casa ha sentito dei rumori provenire dcanonica, a cui però non ha dato troppo peso.