Ilrestodelcarlino.it - Ferro da stiro verticale di Rowenta al miglior prezzo su Amazon

IldaPure Pop DR2022 è un prodotto compatto e versatile, ed è disponibile sualscontato di 35,90 euro, con un generoso 35% di sconto. Vanta un design elegante e dispone di prestazioni efficaci, risultando così la soluzione ideale per stirare e igienizzare rapidamente i tuoi capi, anche in viaggio o in spazi ridotti. C’è la consegna celere e immediata grazie al servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Offerta folle del 35% sudadi: il best buy del giorno Grazie al vapore potente e continuo, questodaelimina facilmente le pieghe dai tessuti, lasciandoli lisci e freschi. È perfetto per capi difficili da stirare, come giacche, abiti o tende. Inoltre, il vapore ad alta temperatura aiuta a igienizzare i tessuti, rimuovendo fino al 99,9% dei batteri.