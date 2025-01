Cultweb.it - Cosa sappiamo dell’HPMV il virus che si sta diffondendo in Cina: è un nuovo Covid?

Nelle ultime settimane, l’attenzione mediatica si è concentrata sull’HMPV, unrespiratorio che si stain. Alcuni lo hanno paragonato al-19, ma esperti confermano che la situazione è molto diversa. HMPV non è un: è stato scoperto nel 2001, e la maggior parte delle persone ha già sviluppato una certa immunità grazie a infezioni precedenti. Tuttavia, è opportuno chiariresu questoper sfatare paure ingiustificate e fornire indicazioni utili.HMPV, o metapneumoumano, causa solitamente un‘infezione respiratoria lieve, simile al raffreddore o all’influenza, con sintomi come tosse, febbre e naso chiuso. Nei soggetti più vulnerabili, come bambini molto piccoli, anziani o persone con difese immunitarie compromesse, può provocare malattie più serie, inclusi sintomi di bronchiolite e polmonite.