Pronosticipremium.com - Como-Milan Streaming Gratis: dove vedere il recupero di Serie A in Diretta LIVE

Leggi su Pronosticipremium.com

C’è una giornata, la prima di questo 2025, rimasta monca a causa della Supercoppa Italiana disputatasi in Arabia, che ha tolto ben tre partite a quel turno di campionato. È giunto ora il tempo di riportarsi in pari, e ad aprire le danze, in questo martedì 14 gennaio, ildella 19ª giornata tra, alle 18:30 al Sinigallia. Come detto, solo il primo dei tre appuntamenti della serata, con Atalanta-Juventus e Inter-Bologna a seguire alle 20:45. Scendono dunque in campo coloro che la Supercoppa l’hanno vinta in quel di Riyad, in faccia ai cugini nerazzurri in finale.Di fronte unche nell’ultimo mese e mezzo sta ottenendo buoni risultati, che si riflettono sulla classifica: 9 punti conquistati nelle ultime 6 gare, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta contro l’Inter, con tanto di 1-1 fatto registrare qualche giorno fa sul prato dell’Olimpico contro la Lazio.