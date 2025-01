Sport.quotidiano.net - Ciclismo, si allungano i tempi di recupero di Evenepoel

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 14 gennaio 2025 - Un 'semplice' sportello di un furgone che si apre nel momento meno opportuno può compromettere un'intera stagione, se non peggio: lo sa bene Remco, che da inizio dicembre sta facendo i conti con un incidente grave che rischia di presentare il suo conto fino a primavera inoltrata, dunque molto oltre quanto inizialmente preventivato. Le dichiarazioni diSembrano lontanissimi iin cui, con tanto ottimismo, per il belga si ipotizzava un ritorno per una tra Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza: oggi, come dichiarato dal diretto interessato ai microfoni di Sporza, a rischio ci sono addirittura anche le Classiche delle Ardenne. "Gli esami di qualche giorno fa hanno dato notizie positive, ma è emerso anche un guaio supplementare. C'è un problema a un nervo e la mia spalla è abbastanza inattiva: dovrò lavorare per stimolare i muscoli e farli tornare a 'vivere' e quindi ci vorrà più tempo del previsto per recuperare rispetto a quanto avevamo inizialmente ipotizzato".