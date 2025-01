Lanazione.it - Calcio. Giovanile. Fratres Perignano e San Giuliano d'Elite

Leggi su Lanazione.it

Pisa 14 gennaio 2025 –e Sanprotagoniste nel massimo campionato regionale. Nella Juniores regionalevincono entrambe: iltravolge 3 – 0 i fiorentini della Floriagafir e sale al quarto posto in classifica, mentre il Sanipoteca la salvezza espugnando il campo dell’Arezzo Academy per 1 – 2. Sono venticinque i punti per i sangiulianesi. Nel regionale i Mobilieri Ponsacco battono 1 – 0 il Pisa Ovest ed allungano a più sette in classifica rispetto alla Portuale di Livorno seconda. Due imprese pisane: quinto il Cenaia di mister Lombardi che espugna Venturina 0 – 1 con una rete di Pelletti, e sesto posto per la Bellaria Cappuccini capace di vincere 2 – 3 sul difficile campo del Castelfiorentino terzo al pari del Venturina. Il Fornacette vince a San Miniato, mentre l’Urbino Taccola pareggia 1 – 1 in casa contro l’Audace Isola d’Elba.