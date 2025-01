Lanazione.it - Arezzo2020: ripensare il trasporto ferroviario per una mobilità più sostenibile e inclusiva

Arezzo, 14 gennaio 2025 –ilper unapiùlancia un appello per rimettere al centro della discussione politica il. “In un periodo in cui il dibattito sulla stazione AV Medioetruria sembra monopolizzare l’attenzione – dichiara il capogruppo consiliare Francesco Romizi – la proposta è per una visione più ampia che valorizzi la stazione di Arezzo e i collegamenti ferroviari regionali e a lunga percorrenza”. Con Romizi erano presenti l’ingegnereRoberto Barone del direttivo di Arezzo 2020 e Guido Pasquetti di Avs, uno dei fondatori del comitato pendolari. I tre sostengono: “questo è il momento di fare scelte coraggiose che non si limitino a soluzioni temporanee ma che puntino a un sistemamoderno, efficiente e realmente accessibile.