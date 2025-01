Lanotiziagiornale.it - Ancora disagi per chi viaggia: Salvini è sempre più nel mirino

Ogni giorno, per chi, ha la sua pena. Ieri mattina, dopo la giornata di passione vissuta sabato, un nuovo guasto ha rallentato la circolazione ferroviaria sulla linea ad Alta Velocità Roma-Napoli. I treni Alta Velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale da Napoli a Roma via Formia e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti.A ottobre dello scorso anno il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché vicepremier e leader della Lega, Matteo, per un’odissea sui treni, identica a quella del fine settimana passato, aveva dato colpa a un chiodo: un operaio avrebbe sbagliato a mettere un chiodo su un cavo. Questa volta le responsabilità sarebbero un affare di pantografi che avrebbero tranciato i cavi nella stazione di Milano.Lo scaricabarile disull’odissea che vive chi si sposta col trenoIl ministro, ha spiegato il Mit, “è fermamente intenzionato a migliorare la circolazione ferroviaria”.