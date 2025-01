Sport.quotidiano.net - Volley B2 donne: piegato 3-1 massa lombarda. Il Progresso vince in rimonta. Tre punti d’oro per la salvezza

1 (22-25, 25-17, 25-15, 27-25) ECOTERMOLOGIC: Negroni 6, Tasso 9, Ceroni 7, Branchini 10, Bedetti 1, Carnevali 6, Albertini (L1), Boruzzi (L2); Orsini 10, Tonelli 3, Pavolettoni 1, D’Amico 11. Non entrate: Ballo e Trovarelli. All. Mazzotta.: Rapidsarda 7, Galassi 12, Grillini 6, Grasso 10, Spada 19, Verlicchi 6, Ricci Maccarini (L1); Contoli, Lanzoni, Pasquali. Non entrate: Coco, Pedrazzi, Fazziani (L2). All. Penazzi. Arbitri: Calandra e Fibbi. Rriprende con uno scontroil campionato di B2 di pallavolo femminile dopo la sosta e lo fa nel migliore dei modi:ndo, raccogliendo treche significano più 9 sulla zona retrocessione. Vittoria quindi fondamentale, che vale un’ipoteca sullae fondamentale è l’ingresso anche dalla panchina di D’Amico, top scorer con 11della vittoria indopo avere perso il primo set per 22-25.