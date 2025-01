Violenze e disordini a Busto Arsizio, espulsi due cittadini stranieri

Leggi su Ildenaro.it

VARESE (ITALPRESS) – Sono trattenuti, in attesa di rimpatrio, nel CPR di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia, dueritenuti responsabili dei gravi fatti accaduti anei giorni scorsi. Irregolari sul territorio nazionale e con precedenti, sono destinatari di un provvedimento dione firmato dal prefetto di Varese. E’ quanto si legge in una nota del Viminale.“L’arresto – sottolinea la nota – conferma l’attenzione, voluta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, affinchè tutti gli autori di aggressioni alle Forze dell’ordine degli ultimi giorni vengano rintracciati e sanzionati, a tutela della sicurezza collettiva e del rispetto dello Stato di diritto”.“Proseguono, nel frattempo, le attività investigative per individuare ulteriori possibili responsabili, anche grazie al supporto delle immagini e dei video acquisiti.