"Una anormalità che è diventata impostazione fascista", l'ennesimo attacco di Erdogan ai diritti Lgbtqi+

La dichiarazione – da parte di un presidente che dichiarò che di non essere andato alle Olimpiadi di Parigi a causa della cerimonia “immorale” dei Giochi – non stupisce. Eppure oggi durante una conferenza ad Ankara sul tema del 2025 come “anno della famiglia”, il presidente turco Recep Tayyipsembra aver fatto un passo avanti contro iha ribadito la necessità di intensificare la lotta contro ia livello internazionale dichiarando che “contro le politiche globali di degenerazione, ogni battaglia che sarà vinta sarà un grande successo per il futuro dell’umanità”.ha annunciato che la Turchia continuerà a opporsi alle “politiche Lgbt” nelle istituzioni internazionali, esortando altri Paesi a fare lo stesso.ha definito l’accettazione deiLgbt come “unache èuna, legittimata sotto le sembianze di scelte personali”.