Taxi solidali, raccolti 35 quintali di indumenti e beni di prima necessità

35 quintali di indumenti e beni di prima necessità. La solidarietà sala a bordo dei taxi, con la raccolta, come detto, di ben 35 quintali per i bisognosi. L'iniziativa "Amici Fragili" ha coinvolto circa 150 tassisti dell'associazione Tuttiper Amore. Un vero successo che dà slancio allo spirito di solidarietà che non abbandona mai la città di Roma. Sono stati oltre 35 i quintali di indumenti, coperte e beni vari con l'iniziativa "Amici fragili" promossa dall'associazione Tuttiper Amore, con il patrocinio dell'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale. Un'attività che ha riguardato ben 150 tassisti che, in alcuni casi, sono andati di persona nelle case a raccogliere il materiale che i cittadini hanno voluto donare a chi ne ha più bisogno.