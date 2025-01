Isaechia.it - Striscia la Notizia, al via le selezioni per la nuova Velina bionda: a sceglierla sarà il pubblico, ecco come

Leggi su Isaechia.it

Lo scorso 7 gennaio il Velino Gianluca Briganti è salito per l’ultima volta sul bancone dila.“Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv e ora ringrazio di cuore tutti“, le parole del ragazzo (che potete leggere per intero QUI). Gianlucadunque sostituito da unache affiancherà la mora Beatrice Coari sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Il 37enne di Viareggio, che ha conquistato sin da subito l’affetto del, non è stato il primo Velino dila. Prima di lui, altri quattro ragazzi hanno ballato sul bancone del tg: Edo Soldo, Luca Maria Todini, Elia Fongaro e Pierpaolo Pretelli.A partire da questa sera,laavvierà la selezione volta alla scelta del nuovo volto dello show.