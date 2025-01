Spazionapoli.it - Spinazzola, l’agente svela la scelta per gennaio: “Abbiamo fatto delle valutazioni”

Napoli Calcio – Ultimissime:di Leonardoha annunciato il futuro del terzino. Le dichiarazioni ufficiali del procuratore Per il Napoli calcio ultimissime arrivano sul fronte mercato e a fornirle è stato il procuratore di Leonardoai microfoni di Radio Kiss Kiss. Davide Lippi, figlio del noto ex allenatore ed ex commissario tecnico della nazionale, ha spiegato cosa succederà acon il suo assistito. Il terzino è finito al centro di numerose voci, specie nelle scorse settimane, in cui sembrava sempre più probabile un suo addio.L’infortunio di Kvaratskhelia e Politano e subito dopo quello di Olivera, hanno spinto Antonio Conte a rischierarlo in campo. L’ex Juve e Roma ha giocato sia come ala che come terzino, non sfigurando e riconquistando la fiducia dell’allenatore.