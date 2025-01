Metropolitanmagazine.it - Sì, saranno le unghie rosse il must have nails di questo 2025

Ilsegna il ritorno in grande stile di un classico intramontabile: lo smalto rosso. Dopo anni in cui nuance come il rosa latte, il blu baby e persino il caffè espresso hanno dominato le tendenze, il rosso si riprende il trono, dimostrando di essere la scelta perfetta per un look sofisticato e audace.Letornano anche: quella tonalità amata dalle starCelebrità come Selena Gomez, Hailey Bieber, Jennifer Lopez e Camila Morrone hanno recentemente riscoperto il fascino del rosso sulle. E non sono le sole: le passerelle di brand come Proenza Schouler, Balmain e Burberry hanno consacrato questa tonalità come simbolo di lusso e raffinatezza.“Lesono tornate in una nuova era chic,” afferma la nail artist delle star Michelle Humphrey. “Sono perfette per aggiungere un tocco sexy e sofisticato a qualsiasi look.