Sanremo 2025, la classifica di interazioni e visualizzazioni sui social: vince Fedez

Il Festival disi avvicina. In attesa di scoprire ladei 30 artisti in gara dall’11 al 15 febbraio sul palco dell’Ariston e i nomi degli attesi co-conduttori, è possibile stilare una prima graduatoria di apprezzamento da parte del pubblico con i dati dei. Un’analisi di Sensemakers, infatti, ha confrontato levideo e lesugli account di tutti i concorrenti con quelle dei protagonisti dell’edizione 2024, mettendo in luce significative differenze. In diminuzione le views, che calano – per il momento – del 34 per cento da 38,9 a 25,6 milioni in totale. Lo scorso anno, sette artisti tra cui Ghali e la vincitrice Angelina Mango superavano da soli i 2 milioni. D’altro canto crescono nettamente like, commenti e condivisioni dei contenuti: + 85 per cento, balzando da 5,6 a ben 10,4 milioni trainati soprattutto dalla scena rap.