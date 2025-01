Sport.quotidiano.net - Pisa-Carrarese 2-1: missione compiuta, i nerazzurri volano in fuga

, 13 gennaio 2025 - Ilvince 2-1 contro lain un match combattuto: nel primo tempo Canestrelli porta avanti icon un colpo di testa su calcio d’angolo. Nella ripresa, Finotto pareggia per gli ospiti, ma un errore difensivo consente a Caracciolo di siglare il gol decisivo nel finale. Ora lo Spezia insegue al terzo posto con 7 punti di svantaggio. PRIMO TEMPO – Gara subito ricca di spunti fin dai primi minuti. Al 2? uno svarione difensivo di Canestrelli innesca Finotto, ma Semper gli chiude la porta e ilsi salva. Al 6? Touré penetra dalla destra, ma il suo tiro in corsa è alto sopra la traversa. Al 12? Giovane mura una conclusione a botta sicura di Piccinini per un nulla di fatto. Al 20? sale in cattedra Moreo che prova un sinistro dal limite, ma Bleve blocca a terra.