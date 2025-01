Lettera43.it - Oliviero Toscani, le campagne pubblicitarie più provocatorie

Leggi su Lettera43.it

I profilattici colorati che fluttuano nello spazio, un palestinese e un israeliano che si abbracciano come fratelli. E ancora, un malato di Aids che muore circondato dai propri familiari, il bacio fra un prete e una suora, una modella affetta da anoressia e un corpo crivellato di colpi d’arma da fuoco. Senza dimenticare il primo piano di un fondoschiena, con la scritta a caratteri cubitali «Chi mi ama mi segua». Provocatorio e mai banale, con la sua fotografia, morto il 13 gennaio a 82 anni, ha saputo raccontare l’Italia e il mondo affrontando con spirito di denuncia varie tematiche tra cui il razzismo, la guerra, la pena di morte, la mafia, la religione e l’omofobia, soltanto per citarne alcune. Le suehanno cambiato il volto delle pubblicità, suscitando spesso dibattiti per la loro natura spiccatamente provocatoria.