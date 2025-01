Lanazione.it - Nuovo Codice della strada, ristoratori ottimisti: “No ad allarmismi esasperati”

Pisa, 13 gennaio 2025 – A quasi un mese dall’applicazione delle nuove disposizioni del, il compartoristorazione e dei pubblici esercizi di Pisa e provincia si trova ad affrontare una nuova sfida. Le previsioni iniziali di un possibile calo sono state confermate nei primi giorni di gennaio. Tuttavia, si percepisce chiaramente un forte desiderio di socialità e di piacere conviviale: “Non dobbiamo fare allarmismo - spiega Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Provincia di Pisa - Il, rispetto alle vecchie norme, non apporta alcuna modifica ai limiti del tasso alcolemico consentito: quello che era possibile bere prima è consentito anche oggi. La differenza sono le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza e una maggiore attenzione ai neopatentati".