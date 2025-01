Ilnapolista.it - Neres è uomo fatto e finito, si prende la fascia, inventa e spazza via quel filo di tristezza del Maradona (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

siladi Kvaratskhelia e fa dormire sonni tranquilli ai tifosi e soprattutto a Conte. Ladello Sport elogia il brasiliano che al, contro il Verona, siuna standing ovation.è giocatore, e Conte si trova più agio con lui che con un “giovanotto del quale quasi si ignorava da quale pianeta venisse”.Napoli-Verona diventa una passerella perScrive ladello Sport con Antonio Giordano:Napoli-Verona, quasi senza saperlo, è uno spartiacque o può diventarlo, è la prima volta in cui uno stadio, una città, scopre che veramente Kvara sta per andare via, nasce un’altra epoca, sfugge via uno degli eroi del terzo scudetto, porta con sé quei dribbling da scugnizzo, la sua genialità diffusa, la capacità di far impazzire con una finta: e allora, avendo percezione di calcio, Davidsila, infiamma, seduce eviacosì spesso diche si avverte.