Lettera43.it - L’Iran rilascia dal carcere di Evin l’attivista Nahid Taghavi

Dopo più di quattro anni di detenzione in Iran,, cittadina tedesco-iraniana e attivista per i diritti delle donne, è tornata in Germania domenica sera. A confermare il suo rilascio, lunedì, è stata la figlia con un post su X.era stata arrestata nel 2020 e ha trascorso oltre 1.500 giorni nella prigione di. Durante il suo periodo di detenzione, secondo Amnesty Internationalè stata sottoposta a torture e isolamento.#BreakingNewsIt’s over.is free!After more than 4 years as a political prisoner in the Islamic Republic of Iran my mother #was freed and is back in Germany. Thanks to everyone who campaigned to #free. I kindly ask the media to respect our privacy. pic.twitter.com/0XTRg5wjeg— Mariam Claren #Free(@mariamclaren) January 13, 2025Nel 2021 era stata condannata a 10 anni e 8 mesi, che oggi ha 70 anni, è nota per essere una sostenitrice dei diritti umani in Iran, in particolare dei diritti delle donne e della libertà di espressione.