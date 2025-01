Ilrestodelcarlino.it - Lagumdzija suona la carica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chinenyeze 6.5: comincia un po’ in sordina, sembra fa fatica a trovare il ritmo giusto in attacco. Sale decisamente di colpi soprattutto nel secondo set, qualche errore di troppo ma prestazione comunque positiva. Gargiulo sv: viene chiamato in causa in tutti i set ma senza riuscire a lasciare il segno sulla partita. Loeppky sv: gioca scampoli di partita sia nel primo che nel secondo set senza riuscire a incidere. Balaso 6.5: la solita solida prestazione, quando c’è lui la squadra gira sempre meglio e dopo un inizio non perfetto sale di livello come tutta la squadra. Boninfante 6: prestazione di sostanza la sua, anche se macchiata da qualche errore di troppo ma anche da due muri vincenti molto importanti. Hossein 5.5: poco tempo in campo, sembra non trovare ritmo. Nikolov 6.5: parte in sordina, non viene coinvolto molto nel primo set ma soprattutto nelle fasi decisive dei set trova sempre il modo di aiutare la squadra.