La prima vera impresa di Conte è aver già quasi messo in cassaforte a metà campionato la qualificazione Champions

Il Napoli ha vinto anche contro il Verona e continua ad essere solo in vetta alla classifica, anche se Inter e Atalanta devono recuperare delle gare. L’ambiente già parla di scudetto, mentrefrena gli entusiasmi e continua a spiegare che si è solo all’inizio del progetto, ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, Antonio ha giàinil primo obiettivo stagionale“Ladi Antonionon è essersi issato lassù dopo una stagione disastrosa in cui il Napoli ha fallito anche l’entrata in Europa, magiàinquello che veniva considerato all’inizio il massimo obiettivo stagione: lain. La fame vien mangiando e i tifosi del Napoli cominciano davvero a credere che sia possibile l’di bissare lo scudetto di due anni fa.