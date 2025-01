Oasport.it - Joel Retornaz: “Le sconfitte ci hanno temprato. Non possiamo nasconderci verso Milano Cortina 2026”

Leggi su Oasport.it

Un inciampo europeo che fa parte del percorso, un tabù semifinale che prima o poi sarà sfatato, un obiettivo ambiziosissimo per le Olimpiadi di. È iper motivato, skip della Nazionale maschile di curling pronto a vivere una seconda parte di stagione che si dipanerà tra gli impegni dello Slam e gli attesissimi Mondiali di Moose Jaw (Canada). Sullo sfondo i Giochi in casa, dove la posta in gioco sarà altissima.In uno sport sui generis che vive di situazioni, l’azzurro crede fermamente nella forza della propria formazione, esplosa letteralmente nelle ultime annate sportive ottenendo risultati prestigiosi come le vittorie nel Grand Slam e il bronzo ai Mondiali 2024 dopo un cammino lungo, tortuoso e difficile. Proprio in quest’ottica, il recente “passo falso” degli Europei di Lohja (dove i nostri ragazzi si sono fermati al Round Robin) sembra non preoccupare il Capitano della squadra nostrana, ben focalizzato sui prossimi impegni.