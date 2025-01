Ilfattoquotidiano.it - “Il mio tumore è molto progredito. Vedrò gli oncologi, sono a un bivio. Sto valutando se intraprendere le cure palliative”: Eleonora Giorgi a Verissimo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non cibuone notizie sul fronte della salute di. La stessa attrice 71enne è tornata a “” per aggiornare sul suoal pancreas: “Qualche giorno fa ho fatto un esame importante e mi toglieil sorriso, la tac purtroppo ci ha raccontato che è tutto, stasera ho una riunione con gliperchè la medicina ti offre dei percorsiintrusivi, ricomincia il calvario con mancanza di appetito e nausea, vomito”.Una corsa contro il tempo: “davanti a un. Stoseleperché la medicina ti offre percorsi arginanti che però sarebbero intrusivi. L’anno appena trascorso è stato spaventoso, ma allo stesso tempo il più bello della mia vita per il legame che si è creato con i miei figli e i miei affetti.