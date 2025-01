Oasport.it - Golf, Nick Taylor vince il Sony Open ai playoff contro Echavarria. 5º titolo per il canadese

Un altro finale da brividi sul PGA Tour. Ad aggiudicarsi ilad Honolulu è il. Il classe ‘88 (36enne), dopo uno score di -5 nella domenica di gioco (con un eagle finale alla 18 che si ricorderà per un po’ di tempo), si è imposto alla seconda buca diil colombiano Nico. Entrambi avevano chiudo le 72 buche in -16, avanti di un colpo sullo statunitense J.J. Spaun e al tedesco Stephan Jaeger che hano chiuso a -15.aggiunge così un prezioso trofeo alla propria bacheca che già vantava, prima della sortita al WaialaeClub, di ben 4 titoli sul tour: il Sanderson Farms Championship nel 2014, l’AT&T Pebble Beach Pro-Am nel 2020, l’RBC Canadiannel 2023 e il WM Phoenixl’anno scorso. Un percorso che dimostra una crescita importante per ile un livello di gioco, in un arco temporale ampio, all’altezza di ciascun palcoscenico.