Anteprima24.it - De Luca: “Lavori al Collana in 18 mesi se non ci danno fastidio”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo impiegato oltre dieci anni, due mandati alla Regione, solo per i ricorsi al Tar, al Consiglio di Stato. I ricorsi, i controricorsi, l’occupazione abusiva dell’impianto, la devastazione. Sono stati 10 anni di carte bollate e di guerra, ma abbiamo avuto la tenacia, la testa dura, per andare avanti, altrimenti ilnon si sarebbe riqualificato neanche tra 3.000 anni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dedurante la presentazione della nuova piscina ristrutturata allo stadiodi Napoli.“Contiamo di far partire la gara per ristrutturare completamente il– ha detto De– e realizzare il parcheggio interrato per il mese di aprile, in maniera tale da cominciare ia inizio estate e completarli in un anno e mezzo.