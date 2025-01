Spettacolo.periodicodaily.com - Dal 14 gennaio 2025 disponibile il nuovo album “REST AND FIGHT” degli ASA’S MEZZANINE

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Dal 14saràsu tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “AND”, il.L’uscita di “and, un viaggio musicale tra rumore e silenzioA partire dal 14, il, intitolato “and”, saràsu tutte le principali piattaforme di streaming digitale e in formato fisico, grazie alla collaborazione con Overdub Recordings.Un viaggio sonoro tra contrasto e equilibrioandè un’opera strumentale che esplora il dualismo dell’esistenza, dove il rumore e il silenzio si confrontano in un continuo gioco di contrasti. La musica diventa una metafora di lotta e ricerca, un viaggio in cui nulla è scontato e ogni momento può trasformarsi in un battito di ciglia.