Come ottenere una cacio e pepe perfetta cremosa e senza grumi? La ricetta perfetta secondo la scienza

A tutti sarà capitato, almeno una volta, di voler preparare unapensando che fosse un piatto facile e veloce. Dopotutto, questa anticaromana richiede pochissimi ingredienti:(pecorino romano) e. Tuttavia, chi si cimenta per la prima volta in cucina scopre rapidamente che le dosi e la cottura nascondono più insidie di quanto ci si aspetti.LalaShutterstockUn team di fisici del Max Planck Institute ha deciso di indagare i segreti di questaapparentemente semplice, con un obiettivo ambizioso: preparare la. Per farlo, hanno testato centinaia di versioni del piatto, analizzando ogni dettaglio del processo.Leggi anche: — Fiori di zucca alla romana, il trucco dell’acqua frizzante che in pochi conosconoTra le principali difficoltà emerse c’è la cosiddetta “Mozzarella Phase”, ovvero il momento in cui il, invece di amalgamarsi alla perfezione, si separa creandopoco gradevoli al palato.