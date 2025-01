Quotidiano.net - Ciao Elsa: il futuro della previdenza integrativa raccontato da una startup italiana

Tra i buoni propositi del 2025 non potrà mancare più la voce “aprire un fondo pensione”. E sarà sempre più importante essere lungimiranti nel lungo periodo, se guardiamo al crescente squilibrio mostrato dal panorama previdenziale italiano negli ultimi anni: l’INPS stesso stima che i lavoratori che andranno in pensione con i soli contributi INPS riceveranno una pensione mensile pari a circa il 50%-60% del loro ultimo stipendio. In Italia sono oltre 15 milioni i lavoratori (2 su 3) che non possiedono una pensionee ben 20 miliardi di euro di TFR (Trattamento di Fine Rapporto) rimangono “fermi” nelle casse delle aziende o nel fondo tesoreria INPS (relazione COVIP, 2023). Lo sa bene Anna Vinci, che ha vissuto in prima persona lo shock di vedere quante tasse ha dovuto pagare sul suo TFR dopo anni di lavoro nella consulenza legale.