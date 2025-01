Liberoquotidiano.it - "Che simpatico, da vomito". Il gelo di Jarry con Sinner: il gesto sotto rete non passa inosservato | Video

Non si sa se abbiano preso peggio Nicolasla sconfitta contro Janniko la reazione del cileno i tifosi dell'italiano. Primo turno agli Australian Open più duro del previsto per l'altoatesino, numero 1 del tennis mondiale e detentore in carica del primo Slam di stagione. Sul cemento di Melbourne il 23enne di San Candido vince sì in 3 set contro l'ostico numero 36 del ranking Atp, ma il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1 conferma come i due primi set siano stati decisamente duri (nessun break). Sarebbe bastata una palla a cambiare il corso del parziale e forse del match, come ha confessato lo stessoa caldo, dicendosi comunque soddisfatto di come ha gestito i "momenti difficili" della prima metà di partita., al momento dei saluti, molti hanno notato la freddezza diche tende sì la mano a Jannik ma poi lo congeda con un cenno del capo, mezza parola e neanche un abbraccio o un complimento che non fosse più che di circostanza.