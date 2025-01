Sport.quotidiano.net - Australian Open, Sinner vince in 3 set. Tsitsipas eliminato al primo turno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Melbourne, 13 gennaio 2024 – Seconda giornata di match agliin 3 set contro Nicolas Jarry. È iniziata alle 14 (le 4 in Italia) a Melbourne la difesa del titolo vinto un anno fa. Il numero uno del mondo e campione in carica del torneo supera ilbattendo il cileno Nicolás Jarry, in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1. Non una partita semplice. Ci sono infatti voluti 2 tie-breack (nele secondo set, vinti per 7-2 e 7-5) per piegare il tennista cileno. Intanto, il finalista 2023 Stefanosè statoaldal giovane americano Alex Michelsen, mentre la numero 3 del mondo Coco Gauff si è qualificata facilmente all'inizio di una giornata ricca di incontri. L'ex campionessa di Wimbledon, Marketa Vondrousova, si è invece ritirata oggi daglia causa del mancato recupero da un infortunio subito all'Adelaide International.