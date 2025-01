Arrestato un chirurgo plastico abusivo le operazioni in casa senza permessi | le due pazienti finite male l’ambulatorio sudicio

Leggi su Open.online

La sala operatoria che aveva allestito dentro un appartamento a Montignoso era in condizioni igienico-sanitarie pessime. In quellaa Montignoso, il medicooggi dalla Guardia di Finanza di Massa Carrara eseguiva trattamenti semplici di medicina estetica.alcun tipo di autorizzazioni si lanciava anche in interventi più invasivi di chirurgia plastica, con tanto di somministrazioni di anestesie, anche totali. Ad assisterlo c’era la compagna, anche leila minima abilitazione per fare quel lavoro.I due casi finiti maliA far scattare l’allarme durante le indagini delle Fiamme gialle sono stati due casi in particolare. Una paziente che si era rivolta al medico, dopo una serie di complicanze, era stata intubata. Un’altra aveva riportato una gravissima infezione dopo una liposuzione.