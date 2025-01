Ilrestodelcarlino.it - Addio a Maramotti. Fu fondatore dell’associazione. Amici Day Hospital

Nuovo lutto per l’associazionedel DayOncologico di Guastalla. Dopo l’ad Angelo Acerbi, avvenuto pochi giorni fa, è scomparso un altrodella benefica associazione di volontariato. Si tratta di Francesco, pensionato che abitava a Dosolo di Mantova, ma era stato tra i primi attivisti e volontari del gruppo guastallese che conta associati anche nella Bassa Mantovana e Parmense. "E’ stato fra le persone che ha creato la nostra associazione, è stato volontario dalla prima ora e per tanti anni, assiduamente e con impegno, ha fornito il suo sostegno per rendere grande e apprezzato questo nostro importante progetto. Essere al fianco del malato oncologico e della famiglia per lui non era affatto banale, avendo vissuto la malattia in prima persona. Seduto al suo posto in sede, davanti al computer, organizzava ed era parte integrante del servizio di accompagnamento.