Ilrestodelcarlino.it - Studentessa aggredita e presa a pugni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarebbe statada un uomo che, dopo averle chiesto insistentemente di salire con lui in auto, le ha rifilato un pugno dritto sul naso. Così lei, sotto choc e vistosamente sanguinante, è fuggita e ha preso un treno diretto a Porto Recanati, dove è stata poi soccorsa da un passante. Successivamente è entrata in un negozio di barberia, spiegando cosa le fosse successo e facendosi aiutare dai titolari che l’hanno medicata. Alla fine la ragazza ha deciso di risalire a bordo di un altro treno per dirigersi a Porto Potenza, mentre sono stati allertati i carabinieri della locale stazione che si sono recati in quel negozio per fare luce sull’episodio. È questa la bruttissima disavventura capitata giovedì pomeriggio a una ragazza straniera sui 20 anni,universitaria con il progetto Erasmus.