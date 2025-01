Thesocialpost.it - Sondrio, attraversa il passaggio a livello mentre fa jogging con le cuffie: travolto e ucciso dal treno

Un uomo di 52 anni ha perso la vita ieri pomeriggio, intorno alle 16,da unin transito a Tirano, in provincia di. L’incidente è avvenuto nei pressi di via Argine Poschiavino, vicino a un. La vittima, identificata come M.T., stava facendoindossando lee, non accorgendosi del convoglio in arrivo, hato i binari superando le sbarre abbassate del.Ilcoinvolto, il 8226 partito daalle 15:21 e diretto a Milano Centrale, non ha avuto il tempo di frenare. L’investimento è avvenuto sotto gli occhi di numerosi testimoni, tra cui residenti della zona che stavano trascorrendo un tranquillo pomeriggio all’aperto. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza in codice rosso, ma ogni tentativo di salvare l’uomo è risultato vano.