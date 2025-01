Lanazione.it - Ri-creazione Sei Toscana. Progetto per gli studenti sulla gestione dei rifiuti

Glidi Colle protagonisti di uneducativo innovativo: ‘Ri-con Sei’. Quasi 250 alunni delle scuole colligiane sono stati coinvolti in un percorso dedicato alladei, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un ambiente più pulito e sostenibile. Tra laboratori pratici e lezioni in classe, i giovani hanno imparato a conoscere il ciclo dei, il riciclo e le buone pratiche per ridurre l’impatto ambientale. Un’esperienza concreta che ha permesso aglidi comprendere il valore di ogni gesto quotidiano per la tutela del territorio. "Siamo molto contenti della risposta avuta dai nostri istituti scolastici – afferma l’assessore all’ambiente del comune di Colle Monica Sottili – a conferma, ancora una volta, dell’attenzione e della sensibilità della nostra comunità a queste tematiche.